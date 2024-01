Suspeito por tentativa de feminicídio é preso em flagrante pela Polícia Militar

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo (21.01), suspeito de tentativa de feminicídio contra uma mulher de 49 anos, no município de Figueirópolis D’Oeste (388 km de Cuiabá). A vítima foi agredida com golpes de facão.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados por uma equipe médica do hospital municipal, por volta de 5h, a qual relatou ter dado entrada na unidade uma mulher vítima de violência doméstica.

A mulher apresentava um ferimento no pescoço e um corte na região da cabeça. À PM, a vítima contou que estava na companhia do marido na casa de um amigo e quando deixaram o local houve uma discussão com o suspeito.

Neste momento, o homem passou a enforcá-la, pegou um facão e bateu na cabeça dela. A vítima retornou para a casa do amigo pedindo socorro e em seguida foi encaminhada para a unidade de saúde.

Os policiais foram até o endereço da ocorrência e identificaram o suspeito. O homem confirmou agressão e alegou que também tinha sido agredido pela esposa.

Ele apresentava uma escoriação nas costas. A mulher ficou no hospital recebendo atendimento médico e o homem foi encaminhado à delegacia.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.