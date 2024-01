Suspeitos de 18 e 20 anos são presos por tráfico de drogas em Paranatinga

Dois jovens de 18 e 20 foram presos na noite da última segunda-feira (22) por tráfico de drogas em Paranatinga-MT. Por volta das 19h, policiais da 2ª Companhia de Polícia Militar do município realizavam patrulhamento no Centro da cidade, quando avistaram duas pessoas em situação suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os dois jovens saíram correndo para uma quitinete e tentaram se esconder em um dos quartos, porém os policiais fizeram um cerco e abordaram os suspeitos.

Com um dos jovens foram encontrados 105 porções de droga e aproximadamente R$ 100 em dinheiro. Já no interior do quarto os policiais encontraram uma balança de precisão, quatro cadernos com anotações e quatro aparelhos celulares.

Os policiais fizeram a prisão dos dois jovens e apreenderam o material encontrado. Eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil e foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Os suspeitos já possuem passagens criminais por homicídio e tráfico de drogas.