Suspeitos mortos em confronto com a polícia em Rondonópolis são identificados

Foram identificados neste sábado (27) os dois suspeitos mortos na troca de tiros com a Polícia Militar na noite de sexta-feira (26) na região Chácaras Pica-Pau. Os dois são da região de Alto Garças, cidade em que o policial militar assassinado estava lotado.

Um deles é Vinicius Oliveira de Carvalho, 20 anos, que tem passagem por estelionato e o outro Vitor da Silva Feitoza, 18 anos, com passagens por roubo, moeda falsa, furto, direção perigosa de veículo/ ameaça, dirigir veículo sem possuir CNH, adulteração de sinal identificador de veiculo.

Os dois chegaram a ser levados pelo Samu. Um com ferimentos na coxa e abdômen, teve um choque hemorrágico e morreu no caminho. O outro chegou a ser entubado ainda dentro da ambulância, mas com ferimentos no rosto também morreu.

No local, além da motocicleta roubada, foram apreendidas 70 munições, um revólver e uma pistola.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos mortos no confronto policial possivelmente estariam prestando apoio aos indivíduos que participaram do homicídio do policial.