Thiago Silva defende ganho real nos salários dos servidores públicos de MT

Durante a discussão sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, na última segunda-feira (8), o deputado Thiago Silva defendeu a Revisão Geral Anual (RGA) de 5,86% sobre o pagamento na remuneração dos servidores públicos de Mato Grosso. A proposta de recomposição salarial ocorre desde que foi protocolado o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024, sendo que há previsão que o fechamento da inflação seja abaixo do que foi previsto inicialmente na matéria.

“Mato Grosso teve um crescimento, nos últimos anos, acima da inflação. É mais do que justo que a reposição salarial de nossos servidores seja acima da inflação e precisamos garantir o ganho real. É isso que estamos defendendo, já que nossos servidores estão com a correção defasada ainda no governo Pedro Taques. Por isso, os servidores têm que receber a porcentagem de 5,86% e não um percentual inferior. Ainda mais que a RGA é um direito constitucional que assegura a correção inflacionária e o poder de compra dos servidores públicos”, posicionou o parlamentar.

A pauta será discutida novamente, nesta quinta-feira (11), em que o presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual Eduardo Botelho (UB), posicionou que será tratada em conjunto com os representantes do Governo de Mato Grosso, como da Casa Civil, Secretarias de Estado de Fazenda (Sefaz) e de Planejamento e Gestão (Seplag) para definir a manutenção do percentual proposto em 2023.