Trabalhador de 34 anos morre esmagado por triturador de reciclagem

Um trabalhador identificado como Marcelo Amaro Silva do Nascimento, de 34 anos, morreu na tarde da última segunda-feira (22), após ser esmagado por um triturador de reciclagem. O acidente de trabalho ocorreu no Distrito Industrial, em Primavera do Leste-MT.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava morta. Segundo informações do responsável pela empresa, o funcionário foi realizar uma solda no lado interno do triturar de reciclagem com a máquina desligada. O homem não soube informar como a máquina teria ligado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para atestar a morte da vítima. Equipes da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foram acionadas e estiveram na empresa.