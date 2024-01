Tráfego na Serra de São Vicente será interditado neste sábado (27)

O tráfego na Serra de São Vicente – sentido Rondonópolis / Cuiabá – será totalmente interditado neste sábado (27), a partir das 8h, para uma operação especial de remoção de veículo de carga em localização de difícil acesso (distante 120 metros do bordo da pista em uma área de declive), manutenção de equipamentos e conservação da BR-163/364.

O serviço terá duração de aproximadamente 7 horas e, para diminuir o impacto no fluxo de veículos, a Nova Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vão realizar a operação Comboio, desviando o tráfego norte para a pista sul (Cuiabá / Rondonópolis) na modalidade de ‘Pare e Siga’. Em caso de chuva, os serviços serão agendados para nova data.

A Nova Rota do Oeste esclarece que o fechamento da pista norte é fundamental para garantir a segurança de todos que vão trabalhar na rodovia e dos motoristas em geral. Para esta operação especial, a Concessionária vai disponibilizar oito veículos operacionais e 15 funcionários, além da equipe especializada contratada para trabalhar na remoção especial do veículo de carga.

A gerente de Operações da Nova Rota do Oeste, Bárbara Nathane, explica que o veículo está em local de acesso restrito e a retirada demanda o uso de um guindaste, que será posicionado na pista de rolagem. O serviço será coordenado pela Concessionária, que também fará todo o monitoramento do fluxo de veículos e a organização da operação Comboio.

“Como a rodovia terá que ser interditada para a retirada dessa carreta, vamos aproveitar para fazer a manutenção de equipamentos, limpeza de pista, reparos necessário e substituição de estruturas que estiverem danificadas. Todo o nosso empenho é para diminuir o impacto no tráfego”, relata.

Operação Comboio – A operação Comboio consiste na realização de um ‘Pare e Siga’ especial na Serra de São Vicente, onde o tráfego será liberado somente na pista sul (Cuiabá / Rondonópolis) com o fluxo do sentido norte (Rondonópolis / Cuiabá) desviado para ela.

Como se trata de um trecho sinuoso, o ‘Pare e Siga’ é necessário para garantir a segurança e fluidez da via. Com isso, haverá alternância do fluxo com apoio das equipes operacionais da Nova Rota do Oeste, que farão a sinalização e acompanhamento dos trabalhos nos dois sentidos.

Vale ressaltar que neste caso específico o fluxo do sentido norte receberá uma espécie de escolta dos veículos operacionais da Nova Rota, que ‘puxarão o pelotão’ com velocidade reduzida, garantindo assim mais segurança aos usuários da via.

A orientação da Nova Rota do Oeste aos motoristas é para que respeitem a sinalização e recomendações repassadas pelos operadores de tráfego que atuam no local. A Concessionária vai reposicionar um guincho pesado na Serra, exclusivamente para essa operação, para remoção (se necessária) de veículos que vierem apresentar pane durante a operação Comboio.

O que é Pare e Siga – O sistema ‘Pare e Siga’ consiste na interdição do tráfego em um dos sentidos, enquanto o sentido oposto segue viagem. O bloqueio é feito de forma alternada, permitindo que a cada intervalo de tempo, um dos sentidos siga viagem.