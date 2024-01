Trânsito na região do Portão do Inferno está liberado em meia pista nesta quarta-feira

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que o trânsito na região do Portão do Inferno, na MT-251, está liberado em meia pista na manhã desta quarta-feira (03.01). Os veículos passam pelo local no esquema de pare e siga.

A liberação parcial da via ocorreu a partir das 7h, após vistoria das equipes técnicas da Sinfra. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar faz o controle do tráfego.

A pista havia sido bloqueada totalmente na noite de segunda-feira (1º), a partir das 19h, devido às chuvas na região. Em razão do dia chuvoso, na terça-feira (02), o trecho seguiu bloqueado.

Nesta quarta-feira, caso volte a chover na região, a estrada poderá ser totalmente bloqueada novamente.

O local segue em monitoramento constante pelas equipes da Sinfra, Defesa Civil e Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio das câmeras de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

A Sinfra-MT ressalta que o trânsito nesse trecho da MT-251, que passa pelo Portão do Inferno, é proibido para veículos pesados, que deverão buscar vias alternativas. A rota indicada é ir pela BR-163 e 070 até Campo Verde e, de lá, seguir pela MT-140 e MT-251 até Chapada dos Guimarães.