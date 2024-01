Trânsito no Portão do Inferno é interditado por conta das chuvas nesta sexta-feira (12)

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que o trânsito no trecho do Portão do Inferno, na MT-251, foi totalmente interrompido a partir das 19h desta sexta-feira (12).

A interrupção ocorre pela chuva que cai na região, acompanhada de neblina. No momento, não há previsão sobre quando o trânsito voltará a ser liberado.

Os motoristas que precisam trafegar entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães precisam buscar rotas alternativas. A rota indicada pela Sinfra é ir pela BR-163 e 070 até Campo Verde e de lá seguir pela MT-140 e MT-251 até Chapada dos Guimarães.