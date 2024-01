Trânsito no Portão do Inferno é liberado e permanece em meia pista até 9h de segunda-feira

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que o trânsito na região do Portão do Inferno, na MT-251, conhecida como Estrada de Chapada dos Guimarães, está liberado em meia pista no esquema pare e siga, para veículos leves.

A liberação ocorreu a partir das 12h devido ao fim das atividades que necessitam o bloqueio total da pista. No entanto, a pista poderá ser interditada a qualquer momento em caso de chuvas na região.

O trânsito no local permanecerá liberado em meia pista, no esquema pare e siga, até às 9h de segunda-feira (22), quando a pista voltará a ser interditada, até às 14h, para as obras emergenciais no local.

De terça a sexta-feira, o bloqueio total é realizado de 8h às 14h, para serviços de implantação de tela de contenção na região do Portão do Inferno, como medida emergencial para conter os deslizamentos de terra na região.