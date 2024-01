Três morrem em troca de tiros com a polícia durante a madrugada em Rondonópolis

Três homens identificados como Matheus Patrik Felizardo Souza, 23 anos,

Thiago Brauno Freitas, 26 anos e Charles Brito de Souza, 31 anos morreram após um confronto com a Polícia Militar (PM), na região do Parque Universitário, em Rondonópolis-MT. Um suspeito de 31 anos foi preso pelos militares sem ferimentos. A PM apreendeu armas de fogo e entorpecentes. A ocorrência iniciou na noite desta terça-feira (23) e só terminou durante a madrugada desta quarta-feira (24).

Conforme informações, a equipe Raio em patrulhamento pelo bairro Belo Horizonte avistou um veículo HB20 em atitude suspeita. Os policiais tentaram fazer a abordagem sinalizando para o motorista parar, mas conforme a PM o condutor não parou e começou a fugir.

Foi feito o acompanhamento por parte dos policiais. Ainda conforme a PM, a guarnição foi alvo de disparos de arma de fogo que partiram do veículo em fuga.

Matheus era o motorista do carro. Ele pulou do veículo ainda em movimento e correu em direção ao canteiro central da BR-364, onde sacou uma pistola e atirou em direção aos policiais enquanto corria. Os policiais reagiram e atiraram em Matheus. O rapaz foi atingido e caiu no canteiro.

O carro HB20 bateu na proteção lateral da rodovia. Os outros suspeitos continuaram fugindo a pé em direção ao Parque Universitário.

Durante o confronto, Charles e Thiago também foram atingidos pelos disparos. Uma equipe do SAMU foi acionada e constatou a morte de Matheus ainda no local.

Charles e Thiago foram socorridos para ao Hospital Regional, mas não resistiram aos ferimentos.

Três armas de fogo utilizadas pelos suspeitos foram apreendidas.

O indivíduo de 31 anos foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia sem ferimentos.