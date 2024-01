Trio armado invade empresa, amarra vítimas e foge levando peças de caminhão

Três pessoas, sendo um motorista de caminhão de 36 anos, a esposa dele e um vigilante de 31 anos, foram amarradas durante um assalto em uma empresa, na madrugada desta terça-feira (16), no Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia, em Rondonópolis-MT.

O motorista do caminhão disse para a Polícia Militar (PM) que estava repousando dentro do veículo no pátio da empresa quando foi surpreendido por três homens que chegaram no local encapuzados e portando armas de fogo.

Os indivíduos anunciaram o roubo e renderam o motorista, a esposa dele e o vigilante da empresa.

As vítimas ficaram amarradas em um cômodo.

Os suspeitos fugiram levando a tampa da caixa de câmbio, o módulo dos faróis do caminhão e também o celular do vigilante.

Depois que os suspeitos fugiram, as vítimas conseguiram se soltar e acionaram a PM.

O caso consta em registro no Boletim de Ocorrência para providências cabíveis.