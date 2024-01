Troca de cartão de transporte coletivo gera fila no Ganha Tempo e populares reclamam

Começou ontem (08), a troca do cartão do usuário que deve ser feita por todos os passageiros do transporte coletivo de Rondonópolis-MT no Ganha Tempo, porém, a grande procura tem causado muita fila na unidade.

Darcy Gonçalves chegou muito cedo a unidade para tentar adiantar e não pegar fila, mas a estratégia não deu certo.

“Cheguei 4h15 da manhã, mas está a maior confusão. Vim ontem às 7h e não consegui e hoje dizem que são só 50 fichas. Sou aposentada, ganho pouco e uso tudo em medicamento e por isso preciso da carteirinha” afirmou.

De acordo com a presidente da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), Pricila Paiva, devido ao grande fluxo ocorrido na segunda, houve agora uma mudança no atendimento. Segundo ela, nesta primeira semana serão atendidos idosos e pessoas com deficiência (PcD), já na próxima semana o atendimento será aberto a todos.

Ela salientou ainda que o prazo é até 31 de janeiro e o atendimento acontece das 8h às 17h.