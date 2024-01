Troca de tiros termina com sargento da PM baleado

Um policial militar ficou gravemente ferido após ser baleado na cabeça, durante uma troca de tiros com criminosos, na noite desta sexta-feira (5), no bairro Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte. Um suspeito também foi atingido por disparos.

Segundo a PM, dois homens estavam em um Fiat Uno tomado de assalto. Os PMs, ao tentar fazer a abordagem, foram alvo de disparos. Um dos PMs, identificado apenas como sargento Dias, lotado no 13º BPM (Batalhão de Polícia Militar), acabou atingido na cabeça.

Ele foi socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Risoleta Neves, assim como o suspeito baleado, Welbert de Souza Fagundes. Depois, o militar acabou transferido para o Hospital João XXIII.

O outro criminoso envolvido mas que fugiu seria Valdemar Barbosa dos Santos, suspeito de atirar no sargento. Ele não havia sido encontrado até o momento da publicação desta reportagem. O carro da dupla acabou batendo durante a troca de tiros.

O tiroteio levou um grande número de viaturas ao local, na avenida Risoleta Neves, com apoio do helicóptero Pegasus da PM.