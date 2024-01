Usuários do transporte coletivo poderão fazer o agendamento para a troca dos cartões pelo site do Ganha Tempo

A partir da próxima segunda-feira (15), os passageiros do transporte coletivo de Rondonópolis poderão fazer o agendamento para a troca do cartão de usuário pelo site do Ganha Tempo. A medida foi anunciada pela presidente da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC) de Rondonópolis, Priscila Paiva, e pela superintendente do Ganha Tempo em Mato Grosso, Talita Peske.

O agendamento será disponibilizado para facilitar o atendimento aos usuários do transporte coletivo no município. A superintendente do Ganha Tempo em Mato Grosso, Talita Peske, explica que o objetivo é atender a população da melhor forma possível.

“A partir de segunda-feira o sistema vai estar liberando agendamento pelo site do Ganha Tempo para esse serviço da autarquia em relação ao cartão de ônibus aqui do município de Rondonópolis. Vai funcionar da mesma forma que a gente já conhece aqui no atendimento do Ganha Tempo. Hoje, no Ganha Tempo, a gente só agenda o serviço de carteira de identidade nacional, que é o serviço fornecido pelo órgão da Politec. A partir de segunda, a gente vai ter esse novo serviço de agendamento”, explica.

A presidente da AMTC de Rondonópolis, Priscila Paiva, anunciou também que, além do agendamento no site do Ganha Tempo, os estudantes do município vão poder fazer o cadastro no site de bilhetagem Dataprom.

“A superintendente do Ganha Tempo se deslocou para cá e deu todo o suporte para resolver o problema de demora na fila. Hoje, todos que estão chegando estão recebendo a senha e estão sendo atendidos, então essa problemática aí já foi sanada. A gente vai ampliar os serviços, então a partir da semana que vem nós já vamos estender a troca para os estudantes e para os outros usuários. Nós vamos disponibilizar o site para que os estudantes possam fazer o seu cadastro online e eles precisarão vir aqui somente para finalizar o atendimento, que é tirar a foto e liberar a quantidade de passagem. Vai ser um processo bem mais rápido”, afirma.