Vereador Adonias cobra faixas elevadas em frente às escolas

O vereador Adonias Fernandes (MDB) fez uma indicação para o prefeito José Carlos do Pátio e para a secretária de Trânsito Priscila Paiva, nessa segunda-feira (29). Ele propôs a construção de faixas elevadas em frente às escolas municipais, estaduais e particulares.

Para o parlamentar essa é uma medida muito necessária para garantir a segurança dos estudantes que frequentam essas escolas. “Esse é um pedido das próprias diretoras das escolas, porque infelizmente, muitos motoristas não respeitam a sinalização e acabam colocando em risco a vida das crianças e adolescentes que atravessam as ruas”, explicou.

Segundo Adonias com as faixas elevadas, os motoristas serão obrigados a reduzir a velocidade e dar prioridade aos pedestres. Além disso, as faixas elevadas também ajudam a reduzir o número de acidentes nas proximidades das escolas.

“Essa é uma iniciativa que deve ser apoiada por todos nós, afinal, a segurança dos nossos filhos é uma preocupação constante”, afirmou.