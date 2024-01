Vereador Adonias é escolhido Presidente de Honra da Uramb

O vereador Adonias Fernandes (MDB) foi escolhido e eleito Presidente de Honra da União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros (Uramb), no último domingo (21), durante a eleição da nova diretoria.

Adonias Fernandes já tem uma longa trajetória como líder comunitário e agora, como presidente de honra da Uramb, ele dará continuidade na luta pelos direitos dos moradores de bairros. Ele também é presidente de honra da Unisal, mostrando o seu comprometimento com o desenvolvimento social.

“Me sinto muito feliz por esse título porque a minha história política teve início com o movimento comunitário e até hoje permaneço atuando com o pensamento em melhorar a vida das pessoas que vivem na comunidade”, disse.

Para Adonias a relação com as lideranças comunitárias é de suma importância, pois o papel do vereador não é apenas fiscalizar, mas também ser o mediador entre o cidadão e o poder público. “Juntos, podemos construir uma cidade mais justa e igualitária para todos.”

DIRETORIA ELEITA

A chapa eleita irá conduzir os trabalhos na Uramb pelos próximos 3 anos. A presidente, Nilza Sirqueira, foi reeleita para o cargo. Confira como ficou a diretoria:

Presidente Nilza María Nunes Sirqueira

Primeiro vice presidente Matias de Oliveira Miranda

Segundo vice presidente Balduíno Cardoso da Silva

Secretário Geral Mauro César Campos

Primeira secretária Maria de Jesus do Amaral Coimbra

Segunda secretária Suely Gomes Ferreira

Diretor financeiro Adesvaldo Galvão de Souza

Primeira Tesoureira Maria Vilma da Cruz

Segundo tesoureiro Firmino de Souza

Diretor de Comunicação Valdivino Pires de Camargo

Conselho Fiscal Titular e Suplementes

Pedro Aguiar da Silva Neto

Maria Rivany de Lima

Patricia da Silva Sant’ Ana de Souza

Marcelino Moreira dos Santos

Lucélia Soares de Souza

Alcione dos Reis Pardins

Presidente de Honra Adonias Fernandes de Souza