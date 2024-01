Vereador diz que Câmara Municipal fez o que o Executivo não conseguiu fazer sobre o teto MAC

Durante Sessão Ordinária na Câmara Municipal, nesta quarta-feira (10), vereadores criticaram a falta de reconhecimento do Poder Executivo em relação ao aumento do teto MAC, que trata de atendimentos de média e alta complexidades na saúde. Enquanto a presidente da Comissão de Saúde da Câmara, vereadora Marildes Ferreira (PSB), comentava sobre a conquista da medida anunciada pelo Ministério da Saúde, o vereador Jonas Rodrigues (SD) disse que a Câmara Municipal fez o que o Executivo não conseguiu fazer em relação ao assunto.

“É vergonhoso o que foi colocado na mídia pelo Executivo do município. O Executivo não reconheceu em nenhum momento o trabalho que a Comissão de Saúde fez para que pudesse chegar o teto MAC aqui. Em nenhum momento foi reconhecido o trabalho intermediador do presidente desta Casa e que deveria ser retificado porque ambos presidentes [da Câmara e da Comissão de Saúde] foram guerreiros e fizeram o papel que o Executivo não conseguia fazer”, afirmou o vereador.

Após a fala de Jonas Rodrigues, a vereadora Marildes Ferreira disse que chegou a comentar com o prefeito José Carlos do Pátio sobre o assunto. “Nós precisamos ser reconhecidos até porque não pode começar a dar mérito a aqueles que não tiveram mérito a ser dado. Ontem estive com o prefeito e fiz questão de dizer a ele que esta Casa trabalhou para esse teto MAC, porém nosso nome não apareceu. Mas eu fico feliz porque quem é atendido é o povo da cidade”, falou a vereadora.

A vereadora explicou que no mês de setembro do último ano, uma audiência foi feita com todos os secretários de Saúde da região Sul de Mato Grosso para discutir sobre o teto MAC. “Esta Casa de Leis tem um peso importante e tem um papel fundamental nas questões jurídicas e de projetos quando a gente busca melhorar a condição de saúde de Rondonópolis. O município produz saúde e produz com qualidade, porém não consegue faturar o suficiente e isso faz com que tenha um déficit muito grande de recursos do teto de média e alta complexidade. Nós reunimos força, fizemos todo um levantamento, chamamos a secretária de Saúde que contribuiu muito com todas as informações, chamamos a Santa Casa de Rondonópolis e produzimos um documento que foi encaminhado à ministra da Saúde”, disse.

Segundo a vereadora, mais de 18 protocolos relacionados ao documento foram produzidos e reuniões com a chefe de gabinete da ministra da Saúde e com o vice-presidente da República foram feitas para discutir e mostrar a importância do teto MAC para o município.

No final de dezembro, uma portaria foi publicada pelo Ministério de Saúde referente à liberação da verba de cerca de R$ 10 milhões. “É uma conquista desta Casa, da Comissão de Saúde, da secretária Ione Rodrigues e da direção da Santa Casa porque juntos unimos forças técnicas e políticas”, finalizou a vereadora.