Vigilantes da 2ª Ciretran de Rondonópolis reagem após tentativa de roubo de veículos

Uma tentativa de roubo foi registrada na madrugada deste sábado (13), na 2ª Ciretran de Rondonópolis. Segundo informações, os vigilantes do local escutaram barulhos nos fundos do pátio e, quando foram checar, viram três suspeitos se aproximando.

Os homens estavam mexendo nas motocicletas e um deles estava com um objeto na mão. Os vigilantes reagiram a tentativa de roubo atirando nos suspeitos, que fugiram do local.

A Polícia Militar foi acionada e fez uma varredura externa e interna na 2ª Ciretran. Uma motocicleta foi encontrada em cima do muro dos fundos do local. Os suspeitos tentaram tirar o veículo do pátio com o auxílio de cordas. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil e será investigado.