Vizinhos denunciam descarte irregular de lixo hospitalar e município suspende alvará de empresa

Cansados do mau cheiro e dos problemas ocasionados pelo armazenamento e descarte irregular do lixo hospitalar feito pela empresa responsável em Rondonópolis-MT, vizinhos fizeram uma denúncia. Segundo ele, no local é possível até ver restos de animais e sangue escorrendo.

Um vídeo gravado por um denunciante mostra os materiais dentro de tambores e em caminhões lotados.

Sobre a denúncia do descarte e armazenamento ilegal do lixo hospitalar, mostrado pela TV Cidade Record, a Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria de Saúde, informou que o órgão municipal recebeu a denúncia, e de imediato uma equipe esteve no local e constatou a procedência.

A Vigilância Sanitária solicitou a presença da Polícia Ambiental e da SEMA, diante do claro crime ambiental praticado. Preocupado com a gravidade da situação, o município já suspendeu o Alvará Sanitário da empresa, e aplicou as multas previstas, tendo em vista a clara configuração de infração sanitária, contrariando o que está disposto no Código Sanitário do Município.