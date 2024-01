Wellington Fagundes se reúne com secretário para discutir situação do Portão do Inferno

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) se reuniu na quarta-feira (10), com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Marcelo Padeiro, para discutir a solução para os desmoronamentos que têm ocorrido no Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães.

O senador afirmou que está preocupado com a situação, que inclusive tem prejudicado o turismo na região. “Chapada dos Guimarães é uma realidade em termos de turismo consolidado. O governo do estado acaba de inaugurar uma grande praça, a Dom Wunibaldo, e a cobertura da rua Quinco Caldas, para incrementar o turismo. Agora, quando a gente vê a estrada bloqueada, a gente fica angustiado”, disse o parlamentar.

Atualmente, a estrada é bloqueada ou liberada dependendo da situação climática na região. Marcelo Padeiro explicou que a solução para o problema é complexa e requer estudos técnicos aprofundados. “Nós não vamos cair na mesmice de fazermos coisas que, lá na frente, podem vir a dar os mesmos tipos de problema”, afirmou.

O secretario relatou ainda que fez um apelo ao Ministério do Meio Ambiente e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), para que autorizem a execução do projeto, que está sendo elaborado pela Sinfra, de contenção e de um novo acesso ao trecho da rodovia MT-251, que passa pelo Portão do Inferno. “Esse estudo, além de complexo não pode ser um estudo imediatista, tem que ser um estudo que nos leve a conclusões de engenharia, conclusões técnicas sólidas para que a gente possa começar e terminar”, explicou.

O senador Wellington Fagundes garantiu que vai trabalhar para que os órgãos competentes concedam a autorização necessária. “Nós vamos trabalhar para que isso seja resolvido o mais rápido possível. O governo do estado quer fazer parceria com o governo federal, com a prefeitura de Chapada, com toda a região, para que a gente possa promover geração de emprego e renda e fazer com que esse parque, que é um dos mais belos do Brasil, seja também um parque para o mundo e, claro, para quem vive aqui”, concluiu.

Na próxima sexta-feira (12/01), o senador segue em comitiva com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, técnicos da UFMT e autoridades até o local do desmoronamento. O próximo passo será a apresentação do projeto ao ICMBio para que a autarquia avalie a viabilidade ambiental da obra.