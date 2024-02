Aluno do Corpo de Bombeiros morre afogado durante treinamento na Lagoa Trevisan

Um jovem de 27 anos, identificado como Lucas Veloso Perez, morreu na manhã desta terça-feira (27) durante um treinamento do Corpo de Bombeiros Militar em Cuiabá-MT. Segundo informações, o aluno teria se afogado durante um treinamento na Lagoa Trevisan.

Lucas foi socorrido e encaminhado ao Hospital H Bento, mas a morte foi confirmada pela equipe médica. O jovem é natural de Goiás e foi aprovado no concurso público de 2022. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) comunicou que investiga a morte. Confira a nota:

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) foi informada pelo Corpo de Bombeiros Militar do óbito de um aluno do Curso de Formação de Soldados durante um treinamento na Lagoa Trevisan, em Cuiabá, na manhã desta terça-feira (27). Um procedimento administrativo foi aberto para apurar as circunstâncias do ocorrido. A Sesp informa que está prestando atendimento à família do aluno.