AMTC realiza plantão de serviços na Prefeitura de Rondonópolis nesta segunda-feira (12)

A direção da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo de Rondonópolis (AMTC) realiza nesta segunda-feira (12) um mutirão de serviços que busca atender os usuários do transporte coletivo para novos cadastramentos, recarga e retirada de cartões.

Segundo o gerente administrativo da AMTC, Renan Braga, equipes da Autarquia estarão no auditório da Prefeitura Municipal nesta segunda e terça-feira (12 e 13), das 8h às 18h, sem intervalo de almoço, para atender o público em geral, estudantes e usuários do vale-transporte.

Ainda conforme o representante da Autarquia, o plantão foi necessário para que não houvesse descontinuidade dos serviços em razão do Ganha Tempo estar fechado por conta do Decreto do Governo do Estado que concedeu ponto facultativo até a quarta-feira (14) aos servidores e colaboradores.

O serviço específico de transferência de créditos retorna a normalidade e estará disponível a partir da quarta-feira (14), tanto no Ganha Tempo, quanto no auditório da Prefeitura, das 8h às 18h.

A expectativa dos dirigentes da Autarquia é atender em média 200 pessoas por dia entre esta segunda e terça-feira. A retirada dos cartões pelos usuários Idosos e PNEs já cadastrados só deverá acontecer a partir do dia 20 de fevereiro.