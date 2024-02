Assaltante é baleado com três tiros no Centro de Rondonópolis

Um homem de 27 anos foi baleado com três tiros durante um assalto na tarde desta quarta-feira (21) na avenida Rio Branco, Centro de Rondonópolis-MT. Ele tentou sacar uma arma no momento em que era abordado.

Segundo as primeiras informações, o suspeito entrou na loja de celulares e quando saía do local foi surpreendido pela Polícia Militar. Ele tentou sacar a arma e foi atingido pelos policiais.

Os tiros atingiram o quadril e ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Regional.

O suspeito estava sozinho em uma moto Fan.

De acordo com o capitão Janeferson da Polícia Militar, o baleado chegou ao local carregando uma bag de motoboy, como se fosse um entregador, entrou no local e rendeu as vítimas.

Os policiais foram acionados por um segurança de uma empresa particular que passou, viu a ação e acionou a guarnição que estava próxima.