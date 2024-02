Aulas na rede estadual começam nesta segunda-feira (5) com mais de 300 mil estudantes matriculados

As aulas na rede estadual de ensino retornam na segunda-feira (05) para o ano letivo de 2024. São 304 mil estudantes matriculados e a previsão da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) é que esse número chegue a 320 mil, já que as 647 escolas continuam recebendo a documentação dos estudantes e dando suporte aos pais que tiveram dificuldades para fazer a matrícula pela internet.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, disse que as escolas estão preparadas e que o calendário será cumprido. “Estamos preparados para receber nossos estudantes, conforme planejado. Vamos começar a entrega dos uniformes e os kits de materiais escolares neste mês”, pontuou.

Clara Luz Caetano Rodrigues, de 17 anos, matriculada no 3º ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros, em Várzea Grande, contou que está empolgada com o início das aulas e já está se preparando para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano.

“Vou me empenhar muito porque caminho para a concretização de um sonho, que é ingressar em uma faculdade e é o momento de mostrar meu desempenho escolar”, afirmou.

Para a estudante, a Escola Estadual Adalgisa de Barros é uma referência desde quando cursava o 1º ano. “As atividades pedagógicas sempre me estimularam para a busca do conhecimento e da vontade de aprender mais. Quero sempre procurar coisas novas para continuar crescendo culturalmente”.

Emilly de Paula Garcia, de 16 anos, está matriculada no 2º ano do Ensino Médio da EE Militar Dom Pedro II Vitória Furlani da Riva, em Cuiabá. Ela também está ansiosa e o objetivo é ser uma estudante nota 10.

“Sinto que vai ser um ano de mudanças e que vou avançar muito, retribuindo o apoio que recebemos na escola com ambiente agradável e tecnologia em sala de aula, o que é um grande diferencial na minha escola”, finalizou.

Em 2024, a previsão é entregar 15 novas unidades escolares, com investimentos de mais de R$ 136,3 milhões. Entre as novas unidades estão as cinco unidades escolares projetadas no Sistema Modular de Superestrutura em Pré-Moldados, que leva aproximadamente 180 dias para ser construída, o que agiliza as entregas.