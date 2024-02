Autor de homicídio de criança é preso em região de mata em MT

Policiais civis de Mato Grosso localizaram na tarde desta quinta-feira (22) o autor do homicídio de uma criança de cinco anos, ocorrido na semana passada na cidade de Paranatinga-MT. Ele estava escondido em uma área de mata, no município de Nova Brasilândia, região de Chapada dos Guimarães.

Com apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Primavera do Leste, a equipe da Delegacia de Paranatinga localizou A.D.S, de 37 anos, em meio à mata, onde ele escondeu seu veículo na vegetação. O local fica a, aproximadamente, 180 quilômetros do município de Paranatinga, e quase três de viagem da cidade onde ocorreu o crime que chocou a população.

A.D.S. teve a prisão preventiva decretada pela justiça após a representação encaminhada pelo delegado Gabriel Conrado, da Delegacia de Paranatinga.

O crime foi registrado na manhã do dia 15 de fevereiro. O autor do homicídio era companheiro da avó da vítima. Após discutir com a avó de Anthonny Gabriel Rodrigues Ferreira, o investigado saiu da residência e entrou em seu veículo, quando fez um disparo em direção à porta da casa na intenção de atingir a namorada. Contudo, o tiro acertou a criança, que chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Desde então, a Polícia Civil realizou inúmeras diligências para localizar o autor do crime, com buscas em cidades da região de Paranatinga.

“Nossa equipe se empenhou durante sete dias, ininterruptamente, nas diligências para chegar ao paradeiro do autor desse crime que deixou a cidade chocada. Enfim, conseguimos localizá-lo nesta quinta e cumprir o mandado, dando uma rápida resposta diante dessa brutalidade”, enfatizou o delegado de Paranatinga, agradecendo o empenho da equipe policial que realizou a prisão.