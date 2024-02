Autor de homicídio de cunhado é preso em flagrante pela Polícia Civil

Um homem apontado como autor do homicídio do cunhado ocorrido no município de Nova Ubiratã-MT foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no final da tarde de segunda-feira (5), menos de 24 horas após o crime.

Sabendo que já havia sido identificado e que era procurado pela Polícia, o suspeito se apresentou na Delegacia de Nova Ubiratã, ocasião em que confessou a autoria do crime.

O homicídio que vitimou José Neres Alvares ocorreu na noite de domingo (4), quando a vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo, efetuados pelo irmão de sua esposa. O corpo da vítima foi localizado dentro do seu veículo Fiat Strada, próximo a Praça da Fé, já sem vida em decorrência dos disparos.

Assim que foi acionada dos fatos, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram as diligências conseguindo identificar o cunhado da vítima como autor do homicídio.

Segundo as investigações, a vítima estava a caminho da delegacia para se apresentar sobre uma situação de violência doméstica, em que havia agredido a esposa, quando foi interceptado pelo cunhado, que foi até a fazenda para buscar um revólver calibre 38, para vingar a agressão que sua irmã havia sofrido.

Durante a apuração dos fatos, foram colhidas imagens de câmeras de segurança que mostravam o momento em que o suspeito perseguiu a vítima em um veículo Fiat Uno e efetuou os disparos. Com a identificação do autor do crime, foram iniciadas diversas diligências com o fim de realizar a sua prisão em flagrante.

Percebendo que poderia ser preso a qualquer momento, o suspeito se apresentou no final da tarde de segunda-feira (5), na Delegacia de Nova Ubiratã, ocasião em que interrogado pelo delegado João Lucas Wanick, confessou a autoria do homicídio e entregou a arma utilizada no crime.

Diante das evidências, foi lavrado o flagrante contra o investigado pelo crime de homicídio qualificado, tendo o delegado representado pela conversão da prisão em flagrante em prisão em preventiva.