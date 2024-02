Autor de tentativa de homicídio contra garota de programa é preso pela Polícia Civil

Um homem apontado como autor de uma tentativa de homicídio contra uma garota de programa em Primavera do Leste foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã deste sábado (10.02), em ação realizada pelos policiais da Divisão de Homicídios logo após o crime. O suspeito de 25 tentou matar a vítima com vários golpes de faca e após ser identificado foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

As investigações iniciaram por volta de 09 horas quando os policiais da Delegacia de Primavera do Leste receberam informações sobre a tentativa de homicídio ocorrida na região central da cidade. No local, os policiais encontraram a vítima com vida, aguardando a chegada do Samu, com várias perfurações de arma branca pelo corpo.

Segundo informações colhida no local, o suspeito chegou ao local para contratar um encontro amoroso com a vítima, porém no momento em que ia efetuar o pagamento começou a golpeá-la com vários golpes de faca. Testemunhas que estavam no local ouviram o barulho e foram ver o que estava acontecendo, encontrando a vítima se defendendo do suspeito.

Com a presença de outras pessoas no local, o suspeito fugiu deixando para trás a faca utilizada no crime e o seu aparelho celular. Iniciadas as diligências, a equipe da Polícia Civil conseguiu identificar o suspeito e realizou diligências até o seu endereço no bairro Primavera II, onde foi realizada a sua prisão em flagrante.

Questionado, o suspeito confessou o crime e disse que havia tentado contratar a vítima para um programa, porém tiveram um desacordo quanto ao serviço prestado, momento em que ficou enfurecido e a esfaqueou. O conduzido revelou ainda que estava sob efeito de álcool e drogas.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Primavera do Leste, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.