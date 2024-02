Autores de homicídio são presos pela PC em MT

Policiais civis da Delegacia de Porto Esperidião prenderam em flagrante na tarde desta quarta-feira (28.02) dois autores do homicídio do jovem Italo de Souza Reis, 20 anos, morto na madrugada de terça-feira.

A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, foi apreendida junto com entorpecentes diversos. Um terceiro suspeito foi preso por tráfico de drogas.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Fabrício Garcia Henriques, as diligências foram iniciadas ainda no local do crime e continuaram de forma ininterrupta até a prisão dos suspeitos e contaram com apoio de equipes da Delegacia Regional de Cáceres e Delegacias de Rio Branco e de Araputanga.

O crime teria sido motivado por questões envolvendo o tráfico de drogas e a disputa entre facções criminosas rivais. A vítima, moradora de Cáceres, teria ido até Porto Esperidião junto com seu pai para prestar serviços de manutenção predial em um órgão público.

Na noite do fato, o jovem foi um bar na praça da cidade e, no retorno para o local onde estava alojado com seu pai, ele foi surpreendido pelos criminosos e alvejado por vários disparos de arma de fogo. Ele teria sido identificado como suposto integrante de uma facção criminosa rival.

Os dois presos confessaram o crime e foram autuados em flagrante pelo homicídio e também por tráfico de drogas, já que com eles foram encontradas substâncias entorpecentes.

“Graças à competência e empenho dos policiais civis envolvidos, demos uma resposta imediata à sociedade. A partir de agora, vamos representar pela decretação da prisão preventiva dos suspeitos, a fim de que aguardem presos o término da investigação e do processo judicial, resguardando a paz e a ordem pública”, destacou o delegado Fabrício Garcia.