Avenida dos Estudantes será interditada a partir de hoje até domingo (18)

Para preservar a população que transita na Avenida dos Estudantes, na altura da rotatória da Avenida Dom Pedro II, no sentido da ponte da Avenida Lions Internacional, de acidentes devido à depressão que ocorreu nessa região, a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) vai realizar uma intervenção a partir das 7h desta terça-feira (13) até as 17h do próximo domingo (18).

“Vamos colocar uma equipe para executar a obra, que é de urgência, já que, por causa do afundamento do asfalto nesse ponto precisamos agir rápido a fim de proteger a integridade física das pessoas que andam nessa via”, explica o diretor técnico da Coder, o engenheiro Matheus Vilela, que vai acompanhar os trabalhos no local.

A Coder pede a atenção de todos os que costumam fazer o itinerário para que fiquem atentos à sinalização e ainda sugere uma rota alternativa.

“Àqueles que vão descer para o Centro, recomendamos que peguem o acesso pela Dom Pedro”, orienta Matheus. Ele ainda acrescenta: “Tomamos esses cuidados para efetuar os reparos na erosão que surgiu e proporcionar segurança também aos trabalhadores enquanto atuam na área”.