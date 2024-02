Brasil chega a 94 mortes por dengue em 2024; casos prováveis passam de 555 mil

O Brasil registrou 94 mortes por dengue em 2024, segundo o Ministério da Saúde. Os dados, atualizados até sexta-feira (16), mostram que o país tem 555.583 casos prováveis da doença neste ano. Outras 381 mortes são investigadas.

Desde o ano passado, o Brasil enfrenta um aumento nos casos de dengue. Apenas nas quatro primeiras semanas de 2024, 243.720 casos prováveis da doença foram notificados. O número corresponde a um aumento de 273% em relação ao mesmo período de 2023.

Por causa da situação, o Ministério da Saúde ampliou nesta semana para R$ 1,5 bilhão os recursos reservados para o enfrentamento de emergências para apoiar estados, municípios e o Distrito Federal. O fundo será destinado “para medidas de prevenção, controle e contenção de riscos em situações que podem ser epidemiológicas, de desastres, ou de desassistência à população”, informou a pasta.

Em 2023, a pasta já havia reservado R$ 256 milhões para esse fim. Na época, os investimentos foram efetivados a fim de fortalecer as ações de vigilância e contenção do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, além do fomento de ações de vigilância em saúde.

A dengue é uma doença transmitida pela fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti, que causa principalmente dores musculares, atrás dos olhos e de cabeça, vômitos persistentes e letargia.