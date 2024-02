Cães abandonados pelo tutor são resgatados pela Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), realizou uma ação para apurar uma denúncia de maus-tratos a animais domésticos, na sexta-feira (16), no bairro Santa Cruz, em Cuiabá-MT.

A diligência foi para averiguar denúncia de que dois cachorros, da raça Pit bull, haviam sido abandonados pelo tutor, na região da avenida das Torres.

No endereço os policiais civis do Núcleo de Maus Tratos Animais, da Dema, em conjunto com a equipe municipal de fiscalização da Secretaria Adjunta do Bem-Estar Animal, constataram a veracidade dos fatos.

Conforme apurado, o morador do imóvel havia arrumado a mudança em um caminhão, e partido deixando os pets para trás. Os cães estavam expostos ao sol, sem água e alimentação.

Diante da situação foi realizado o resgate dos animais e encaminhados à uma Clínica Veterinária para avaliação e cuidados necessários. O dono da casa de 46 anos foi identificado e localizado pelos policiais civis, bem como cientificado da gravidade da conduta.

A delegada titular da Dema, Liliane Murata, destaca que as equipes não mediram esforços para promover todas as diligências possíveis no combate aos crimes de maus-tratos a animais. “Essa é uma bandeira que defendemos a todo custo”, disse a delegada.