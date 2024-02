Câmara aprova requerimentos e Santa Casa e Prefeitura terão que apresentar comprovantes

A Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira (21) dois requerimentos encaminhados em regime de urgência pela presidente da Comissão de Saúde, vereadora Marildes Ferreira, referente ao impasse entre a Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura de Rondonópolis. Os requerimentos são para solicitar os comprovantes relacionados aos recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde e aos serviços prestados pela unidade hospitalar.

Para a vereadora, a situação de impasse prejudica os atendimentos e afeta a população de toda a região Sul de Mato Grosso. “O objetivo é buscar informações e por isso estamos protocolando dois requerimentos em regime de urgência, um para a Santa Casa e o outro para a Secretaria Municipal de Saúde. São muitos aspectos que precisam ser abordados. Eu peço o extrato de recebimento e de pagamentos efetuados pela Santa Casa com recurso federal, estadual e municipal. Esse mesmo pedido eu também fiz à Secretaria de Saúde”, explica.

Marildes Ferreira disse que pretende comparar as informações dos extratos dos pagamentos recebidos e pagos e que também quer saber qual o plano de ação da instituição referente aos atendimentos que serão executados. “Queremos saber o que já foi executado, mas também qual é o saldo devedor que a Santa Casa ainda tem para realizar. Vamos comparar as informações da Santa Casa com as informações da Secretaria Municipal de Saúde e vamos elaborar um dossiê e um relatório para encaminhar ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso”, finalizou.