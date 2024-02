Câmera flagra homem pulando muro e fugindo após furtar comércio

Imagens do circuito interno de um restaurante mostram o momento em que um homem pula o muro do estabelecimento comercial e foge levando alguns objetos furtados. O indivíduo invadiu o comércio na noite de segunda-feira (26), no bairro Vila Aurora I, em Rondonópolis-MT. Um Boletim de Ocorrência foi registrado nesta terça-feira (27).

Nas imagens, é possível ver o indivíduo usando um boné, colocando uma mala por cima do muro. Na sequência ele joga um recipiente plástico contendo vários materiais. Depois o homem pula o muro, pega a mala e foge.

Conforme informações que constam no BO, a porta lateral do estabelecimento foi arrombada para dar acesso ao interior do comércio.

O suspeito furtou um aparelho celular, R$ 30, uma furadeira, um soprador de folhas, três malas, alimentos e outros materiais.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia e consta no Boletim de Ocorrência.