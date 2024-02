Caminhoneiro é preso pela PM com CNH falsificada

Policiais militares do 16º Batalhão prenderam um homem de 42 anos por uso de documento falso, na tarde desta terça-feira (20), em Água Boa-MT. O suspeito foi flagrado utilizando uma CNH falsificada para fazer a retirada de uma carga de soja.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 16º BPM foi acionada por funcionários de uma transportadora que desconfiaram da procedência da documentação de um motorista de caminhão, que estaria tentando fazer a retirada e transporte de uma carga de soja.

No local, os policiais encontraram o suspeito e, ao solicitarem a documentação do homem, notaram divergências no nome informado nos papéis. Em verificação minuciosa, os policiais identificaram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) era falsificada e que o homem não possuía nenhum tipo de autorização para condução de veículos.

Questionado, o homem disse ter adquirido o documento falso no Estado de Goiás. Ao ser perguntado sobre a procedência da carga e para onde seria enviado o material, o suspeito não se pronunciou.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Água Boa. O caminhão conduzido por ele foi apreendido.