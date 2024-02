Cão morre eletrocutado após vizinho instalar cerca elétrica em quintal

Um cachorro morreu eletrocutado após encostar em uma cerca elétrica instalada pelo vizinho no quintal de uma residência, neste domingo (18), no Centro da cidade de Dom Aquino-MT. Um Boletim de Ocorrência foi registrado, mas o suspeito não foi localizado. O crime registrado no BO é de maus-tratos contra animais.

O tutor do animal disse para a Polícia Militar (PM) que o vizinho colocou um fio ligado na energia até uma cerca do tipo tela que faz divisa com a residência dele.

Ainda conforme informações, o suspeito deixa a cerca energizada todo o tempo para impedir que os cachorros dele fujam.

O tutor do animal relatou ainda que ao chegar em casa foi até o fundo da residência e encontrou o cachorro dele caído, sem vida, próximo a cerca energizada que o vizinho instalou.

A PM constatou que todas as cercas que fazem divisa entre as duas residências estavam ligadas por um fio energizado saindo de dentro da residência do suspeito.

Diante da situação, a PM foi até a casa do suspeito, mas não encontrou ninguém no imóvel.

O padrão da residência foi desligado e o fio que estava energizando a cerca foi retirado.

As informações constam em registro no BO.