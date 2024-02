Carreta carregada com fertilizantes tomba e pega fogo na BR-364

Uma carreta carregada com fertilizantes tombou e pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (19), na BR-364, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações apuradas pela equipe da TV Cidade Record, o motorista seguia para uma empresa no Distrito Industrial quando o veículo apresentou falha mecânica, a direção acabou travando e o veículo tombou. Na sequência a carreta pegou fogo.

A equipe da Rota do Oeste fez os primeiro atendimentos no local na tentativa de conter às chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O motorista recebeu atendimento médico da equipe da Rota do Oeste.

A pista ficou totalmente interditada no sentido de Campo Grande-MT a Cuiabá-MT.