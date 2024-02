Carro fica com a frente totalmente destruída após batida com caminhão

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (27) no Distrito Industrial, em Rondonópolis-MT. A batida envolveu um Fiat Siena e um caminhão munk.

Segundo informações, os veículos seguiam pela rua L, em sentidos opostos, quando o caminhão fez a conversão para entrar na empresa, momento em que o carro que seguia na via bateu na lateral. Com a força do impacto, os airbags estouraram e a frente do carro ficou destruída.

O motorista foi socorrido pelo Samu com dores na região do pescoço e do quadril.