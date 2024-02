‘Centro Integrado de Bem-estar Animal’ tem cães e gatos para adoção responsável

Quem possui o desejo de ter um animal de estimação ou já tem um e quer aumentar a família canina ou felina pode realizar seu sonho. É que o antigo Centro de Reabilitação de Animal de Rondonópolis (Ceraro), que desde o final do ano passado passou a se chamar Centro Integrado de Bem-estar Animal de Rondonópolis (Cibear) Osvaldo Pereira Beltramini, oferece à população a oportunidade de adotar um pet.

“No Cibear existem cães e gatos, fêmeas e machos, filhotes e adultos de portes pequeno, médio e grande. Há ocasiões que tem bichos de tudo o que é tipo, porte, raça. Em outros períodos se encontra um tipo apenas”, comenta o coordenador do centro, Jailton Nogueira.

Para adotar é preciso que o candidato a tutor apresente documento pessoal e comprovante de endereço. “Antes de receber o bichinho, a pessoa passa por uma entrevista com o médico veterinário e, se tudo estiver de acordo com os requisitos necessários para adoção, ela assina um documento de posse responsável”, relata Jailton. Alguns animais do Cibear podem ser vistos em fotos expostas no facebook “Prefeitura de Rondonópolis”.

Além dos pets disponíveis para adoção, de acordo com o coordenador, o Cibear realiza cadastro para castração, avaliação do animal, coleta de sangue para investigação de leishmaniose e aplicação de vacina anit-rábica. Essas ações também são ofertadas nos mutirões que a Prefeitura empreende nos bairros da cidade durante os finais de semana.

Jailton também compartilha que todos os cachorros que são adotados saem do Cibear chipados. “É importante ter o chip, pois esse dispositivo proporciona a identificação do animal em caso de perda ou sumiço do cão”.

Localizado na Avenida Octaviano Valério, quadra 02, lote 06, Globo Recreio, o Cibear atende pelos telefones 9 8437-5429 e 9 9984-5721 e está aberto de segunda a sexta-feira. Aqueles que quiserem conhecer os animais para adoção devem se dirigir ao centro entre 9h e 11h ou 13h e 16h30. Se a demanda for pelos serviços lá prestados, o horário é das 7h às 11h e das 13h às 17h.