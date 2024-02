Cervejarias estão em 1 a cada 8 municípios brasileiros; associação estima maioria independente

Um em cada oito municípios brasileiros possui pelo menos uma cervejaria registrada, somando 1.729 lojas especializadas, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Os dados, referentes a 2022, apontam uma tendência na especialização da produção, ou seja, cada vez mais municípios têm a própria cervejaria. A Associação Brasileira da Cerveja Artesanal (Abracerva) estima que, do total, 97% sejam independentes, ou seja, que não pertencem a grandes grupos cervejeiros.

Uma pesquisa feita pelo Sebrae em 2021 identificou mais de 260 cervejarias artesanais e quase 300 independentes no país. De acordo com o ministério, não há definição oficial para cervejas artesanais, entretanto, para a Abracerva, é levado em consideração o volume produzido pela empresa (até 5 milhões de litros por ano). A maioria das empresas ouvidas estava nos estados de São Paulo e Minas Gerais, com 38 e 15 cervejarias, respectivamente.

Das 306 cervejarias da pesquisa, apenas 7% eram brewup, estabelecimento caracterizado por funcionar como bar e cozinha. Nas demais empresas, a produção era feita em fábricas próprias (61%) e via produção terceirizada (33%).

No mercado geral, o número de cervejarias saltou de 195 para 1.729 em dez anos, segundo informou a pasta. Entre 2013 e 2022, o país registrou um crescimento de 786% no número de estabelecimentos, sendo o maior índice percentual registrado em 2016, quando o setor cresceu 48,5%.

No ranking mundial, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja, ficando atrás apenas da China e Estados Unidos. Dados do ministério apontam que o setor contribuiu com mais de 2 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos e geração de 2% do Produto Interno Bruto nacional.