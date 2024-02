Cliente é preso em Jaciara por tentativa de estupro contra funcionária de restaurante

Policiais militares do 28º Batalhão prenderam, na madrugada desta quinta-feira (01), um homem, de 36 anos, por tentativa de estupro contra uma mulher, de 22 anos, em Jaciara-MT.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima trabalha e reside em um restaurante, no Km-299, da BR-364, e após o final do expediente ingeriu bebida alcóolica na companhia de duas testemunhas.

Conforme a jovem, ela foi dormir por volta de 2h e posteriormente percebeu o suspeito nu, em cima da cama, tentando abusar sexualmente dela.

Em seguida, a jovem entrou em luta corporal com o suspeito para se defender. A mulher apresentava diversos arranhões e hematomas nos braços, costas e um corte interno na boca.

Os policiais foram informados que o suspeito era funcionário de um estabelecimento comercial nas proximidades e que também residia no local de trabalho.

Ele, inclusive, era cliente no restaurante em que a vítima trabalha. O homem foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia.