Mais de 14,8 mil inscrições foram realizadas no concurso público para profissionais técnicos administrativos da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). A lista com o total de inscritos por área foi divulgada na tarde desta quinta-feira (22) pela Fundação Cesgranrio.

O concurso tem 140 vagas de Nível Médio, Médio Técnico e Nível Superior ( Veja aqui ). O salário inicial para os cargos de nível superior é de R$ 7.241,49, para Médio/Técnico é de R$ 4.470,43 e para Nível Médio, R$ 3.887,33, com carga horária de 40 horas semanais.

Provas

As provas serão aplicadas no dia 03 de março, nas cidades de Cáceres, Cuiabá, Nova Xavantina, Sinop e Tangará da Serra, todas no estado de Mato Grosso (MT), conforme opção do candidato no ato da inscrição.

O concurso terá provas objetivas para todos os cargos/especialidades, de caráter eliminatório e classificatório, bem como Avaliação de Títulos para os cargos de Nível Superior e Nível Médio Técnico.

Os conteúdos programáticos, pré-requisitos para cada cargo devem ser conferidos no Edital. Todas as etapas do concurso estão sendo executadas pela Fundação Cesgranrio.