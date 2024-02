Corpo de Bombeiros é acionado para combater incêndio em residência no bairro Jardim Maria Vetorasso

Uma residência pegou fogo na noite deste sábado (3) no bairro Jardim Maria Vetorasso, em Rondonópolis-MT. O imóvel fica em uma vila de quitinetes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o rescaldo do incêndio no local. Antes da chegada das equipes, o morador da residência contou com a ajuda dos vizinhos para retirar móveis e objetos dos cômodos.

Segundo informações, o fogo iniciou no quarto e se espalhou rapidamente. As chamas fizeram com que o forro, a caixa d’água, a televisão, a cama e outros itens ficassem totalmente destruídos. O morador da residência disse que estava do lado de fora quando ouviu uma explosão.

Quando ele entrou no local, o fogo já tinha tomado conta do imóvel. Dois veículos do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para o controle das chamas. Ninguém se feriu.