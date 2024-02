Corpo de Bombeiros é acionado para conter princípio de incêndio em veículo

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em veículo, na avenida dos Estudantes, na manhã desta sexta-feira (9), na região do bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis-MT.

O condutor disse que estava trafegando pela avenida quando percebeu que havia fumaça saindo do painel do carro.

Os Bombeiros foram acionados e ao chegar no local encontraram uma grande quantidade de fumaça saindo de dentro do painel do veículo.

Diante da situação, os Bombeiros fizeram o resfriamento para evitar que o fogo propagasse.

Ninguém ficou ferido.