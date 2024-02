Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Santana

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta segunda-feira (19), no Rio Santana, em Nortelândia-MT. Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após um senhor que estava tomando banho no rio avistar um cadáver. Ele puxou o corpo até a margem e ligou para a PM.

Os policiais militares chegaram ao local e acionaram a Polícia Judiciária Civil. Foi constatado que a vítima estava com lesões na testa, supercílio esquerdo, nariz, pulsos e pés. O caso será investigado.