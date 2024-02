Corpo de homem é encontrado com a cabeça esmagada em MT

Um homem identificado como Júlio César Ribeiro, 49 anos, foi encontrado morto, com a cabeça esmagada, no início da manhã desta terça-feira (13), na rua dos Angicos, no bairro Residencial Paraíso, em Nova Mutum-MT.

Segundo informações, o corpo foi encontrado por populares que acionaram a Polícia Militar (PM).

Júlio trajava bermuda jeans e camisa florida.

O rosto dele estava irreconhecível, pois a cabeça estava esmagada. As suspeitas são de que um veículo pesado possa ter passado por cima dele.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada e compareceu na ocorrência.

O caso é investigado pela Polícia Civil.