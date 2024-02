Corpo de homem é encontrado na MT-471 com mãos e pés amarrados

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde deste sábado (3) no KM 20 da MT-471. A vítima estava em uma estrada que dá acesso à Rodovia do Peixe em Rondonópolis-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Cidade, o corpo foi encontrado por trabalhadores que estavam realizando uma obra de pavimentação na estrada.

De acordo com informações da perícia, o homem foi executado há cerca de três dias e foi encontrado com as mãos e os pés amarrados. Um dos braços da vítima estava quebrado.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. O caso será investigado.