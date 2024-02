O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por moradores na tarde deste domingo (4), na avenida Sagrada Família, no Jardim Santa Maria, em Rondonópolis-MT. Segundo informações, a vítima vivia em situação de rua.

Os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte do homem. A vítima não estava com documentos e a causa da morte será investigada. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do município.