Corpo de jovem é encontrado com mãos e pés amarrados às margens do Rio Sepotuba

O corpo de um jovem ainda não identificado foi encontrado no último sábado (3), às margens do Rio Sepotuba, próximo a um ponto turístico de Tangará da Serra-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, o jovem foi encontrado com mãos e pés amarrados e ferimentos no corpo causados por uma arma branca.

De acordo com informações da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), possivelmente o corpo estava no rio há mais de cinco dias pois se encontrava em estado avançado de decomposição. Os peritos também afirmaram que a vítima teria sido torturada antes de ser jogada no rio.

Além da Politec, equipes da Polícia Judiciária Civil e Corpo de Bombeiros Militar também estiveram no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do município. O caso será investigado.