Dados do Ministério da Justiça mostram que 279 armas foram apreendidas por dia em 2023 no Brasil

Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que 279 armas de fogo foram apreendidas em média por dia em todo o país. Ao todo, foram 101.841 armamentos localizados pelas forças de segurança dos estados e do Distrito Federal. Em Mato Grosso, 2.072 armas foram apreendidas em 2023. Os principais tipos apreendidos no Brasil foram os revólveres, seguidos por pistolas e espingardas.

O número total de ocorrências ficou estável quando comparado ao ano de 2022, quando o painel registrou 101.845 episódios. A maioria dos casos foi registrado no mês de março, com 9.748 episódios.

Apesar de não corresponderem a maioria dos armamentos apreendidos, o Brasil registrou 900 ocorrências envolvendo submetralhadoras e metralhadoras. Foram 568 e 332, respectivamente.

Dados por região

Região Sul

Paraná – 6.314

Rio Grande do Sul – 9.462

Santa Catarina – 2.480

Total: 18.256 casos

Região Sudeste

Espírito Santo – 4.005

Minas Gerais – 15.802

Rio de Janeiro – 6.267

São Paulo – 11.396

Total: 37.470 casos

Região Centro-Oeste

Distrito Federal – 1.848

Goiás – 4.399

Mato Grosso do Sul – 1.622

Mato Grosso – 2.072

Total: 9.941 casos

Região Nordeste

Alagoas – 1.340

Bahia – 5.994

Ceará – 6.444

Maranhão – 623

Paraíba – 3.197

Pernambuco – 5.958

Piauí – 1.791

Rio Grande do Norte – 1.512

Sergipe – 1.045

Total: 27.904 casos

Região Norte

Acre – 624

Amazonas – 1.370

Amapá – 539

Pará – 3.222

Rondônia – 1.531

Roraima – 333

Tocantins – 651

Total: 8.270 casos

Nova política armamentista

A nova regra de Lula diminuiu a permissão como defesa pessoal para civis. Antes, eram permitidas, por ano, até quatro armas e até 200 munições para cada uma, e o proprietário não precisava comprovar a necessidade. Agora, os cidadãos precisam comprovar que precisam de acesso para segurança própria e podem ter, por ano, até duas unidades e 50 munições por arma.

O novo decreto também mudou as competências referentes às atividades de caráter civil que envolvem armas, que passaram à alçada da Polícia Federal. Na regra anterior, o Exército era responsável por liberar e fiscalizar os registros para caça, tiro desportivo, colecionamento desportivo, colecionadores e entidades de tiro esportivo.

Os CACs poderão ter seis armas e até 500 munições para cada uma. Na regra antiga, os CACs poderiam ter até 30 armas, sendo 15 de uso restrito. O número de munições também diminui, de até 5.000 para 500 por ano.

A nova regra também proibiu que clubes de tiro funcionem 24 horas. Os estabelecimentos passaram a abrir das 6h às 22h.