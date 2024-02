Defensoria Pública de Mato Grosso trabalha em regime de plantão durante o carnaval

A Defensoria Pública de Mato Grosso funcionará em sistema de plantão durante os dias do carnaval, de 10 a 14 de fevereiro. O expediente voltará ao normal às 13 horas da quarta-feira de Cinzas.

O atendimento será feito por meio dos telefones disponíveis no site. Clique aqui para acessar os contatos de atendimento do Núcleo mais próximo.

São consideradas situações urgentes para o atendimento pedidos e medidas emergenciais no âmbito da execução penal, casos de prisão em flagrante, pedidos de habeas corpus e mandado de segurança, atendimentos relacionados à violência contra a mulher, entre outras.

No sistema de plantão, o atendimento é feito por defensores e servidores listados por cidade/comarca e área de atendimento, conforme escala definida previamente. Ao clicar na cidade/comarca, o cidadão terá acesso a uma tabela com a data, o nome do profissional escalado naquele período e o telefone para contato.